Torna dall'1 al 3 giugno "La grande invasione", il festival della lettura, curato da Marco Cassini e Gianmario Pilo, affiancati da Lucia Panzieri e Silvia Trabalza, sesta edizione dell'ormai consolidato festival di Ivrea che apre il calendario delle rassegne estive e si conferma uno degli appuntamenti letterari imperdibili sul territorio italiano. Anche per quest'anno ormai Ivrea promette di diventare per tre giorni meta degli amanti della lettura, dalla letteratura alla saggistica, dal racconto all’illustrazione, dalla musica al teatro, dalla poesia al fumetto, dall’arte alla fotografia.

Nutrito il drappello di autori stranieri confermati, dallo scozzese Shaun Bythell, autore dell’acclamato "Una vita da libraio" (Einaudi), a Nadja Spiegelman autrice del memoir "Dovrei proteggerti da tutto questo", Nick Hunt di cui il 31 maggio esce con Neri Pozza l’edizione italiana di "Dove soffiano i venti selvaggi" e il brasiliano Daniel Galera che presenta il suo nuovo romanzo in uscita per Sur "Barba intrisa di sangue".

Confermata anche la sezione "La nostra carriera di lettori", in cui autori di riferimento tracciano un percorso tra le proprie letture, curiose, insolite e spesso inaspettate. Tra gli ospiti confermati ci sono Walter Siti, Paolo Giordano, Melania Mazzucco, Andrea Marcolongo, Matteo Nucci e Giorgio Vasta. Non è solo la città di Ivrea ad essere coinvolta nella manifestazione: anche quest’anno al Castello di Parella, sede di Vistaterra, si tengono gli incontri di Stefano Petrocchi in dialogo con i Premi Strega Walter Siti, Melania Mazzucco e Paolo Giordano. Spazio agli esordienti che presenterà Elena Varvello: Carlo Carabba, Andrea Esposito, Marzia Coltellacci e a chi invece è già arrivato al secondo romanzo: Iacopo Barison, Fabio Deotto, Luciano Funetta, Letizia Pezzali.