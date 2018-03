in foto: La piccola Kamilla, 1 anno (GoFundMe).

Come tutti i sabato pomeriggio, la mamma la stava accompagnando a casa della nonna per trascorrere un po' di tempo in famiglia. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che per Kamilla Jones, 1 anno, quella sarebbe stata l'ultima passeggiata. La piccola è infatti stata aggredita, mentre si trovava nel passeggino, da un rottweiler che l'ha letteralmente sbranata viva, uccidendola. Il cane ha scavalcato il recinto di una casa e si è avventato sulla bambina non lasciandole scampo. E' successo ad Inverell, in Australia.

Inutili i tentativi della mamma di salvare la sua piccola. E' arrivata nel frattempo anche un'ambulanza che ha trasportato Kamilla d'urgenza in ospedale, ma ormai era troppo tardi. Sotto choc è tutta la famiglia della giovanissima vittima oltre alla comunità locale. "Stavano passeggiando per strada – ha scritto su Facebook Ida Boney, la zia della bimba -. Non ci sono parole per descrivere lo strazio di una madre che ha combattuto con ogni muscolo del suo corpo per salvare la figlia. La nostra famiglia ha perso un angelo a cui non è stato permesso di vivere la sua vita". Alcuni amici hanno anche aperto una pagina dedicata a Kamilla su GoFundMe per cercare di raccogliere i fondi necessari a coprire le spese per il suo funerale.

Intanto, la polizia sta indagando sulla morte della bambina, mentre il cane è stato preso in custodia dall'Inverell Shire Council, che nelle prossime ore deciderà se abbatterlo. "Un bellissimo piccolo angelo ha aperto le sue ali troppo presto. Era una bambina amata da tutti", si legge su internet. Come riporta The Sydney Morning Herald, nel New South Wales, nel 2017 sono stati segnalati 3430 attacchi di cani e in 310 casi gli attacchi sono stati contro bambini sotto i 16 anni.