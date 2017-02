Due automobili sono state letteralmente inghiottite due sere fa in una voragine profonda quasi sette metri a Los Angeles (USA), lungo la Laurel Canyon Boulevard. I vigili del fuoco hanno reso noto che una prima auto è stata trovata ribaltata nella profonda buca, mentre la sua occupante – ovviamente profondamente scossa – era riuscita a mettersi in salvo ed è stata estratta fortunatamente senza conseguenze grazie all'ausilio di una scala. Il conducente del secondo veicolo è invece riuscito a mettersi in salvo autonomamente, ma a vivere momenti di puro terrore sono stati anche i pompieri all'interno di un camion a lungo rimasto in bilico sull'orlo della voragine.

L'apertura improvvisa di questi buchi nel bel mezzo di strade molto trafficate è un fenomeno chiamato sinkhole e recentemente si è verificato piuttosto spesso. L'otto novembre scorso, ad esempio, una strada centrale di Fukuoka, una città nel Giappone meridionale, si è letteralmente aperta lasciando un fossato largo quasi trenta metri. Nessuno è rimasto ferito nell'incidente, ma il crollo ha provocato fughe di gas e ha lasciato alcune zone della città senz'acqua corrente ed elettricità.

Un episodio del genere si è verificato però anche in Italia il 25 maggio del 2016, quando in una delle strade del centro di Firenze si è aperta una voragine di circa 200 metri che ha provocato lo sprofondamento di circa venti automobili. A causare l’apertura della buca è stato il cedimento di un grosso tubo dell’acqua, che in seguito ha anche allagato luogo dove erano sprofondate le vetture. Solitamente le voragini si aprono in corrispondenza del passaggio di importanti impianti, ad esempio i tubi degli acquedotti.