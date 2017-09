Si erano presentati al banco come normali clienti ordinando quanto desiderato, ma dopo aver atteso qualche minuto e dopo aver constatato che la loro ordinazione tardava ad arrivare, hanno pensato bene di impugnare la pistola e minacciare gli addetti del fast food per imporgli di accelerare il loro lavoro. È l'assurda impresa di una banda di ragazzi, tutti giovanissimi, messa a segno in un locale della cittadina di Chantilly, nello stato della Virginia, negli Stati Uniti, non lontano da Washington.

Come spiega il rapporto degli agenti della polizia della contea di Fairfax intervenuti sul posto, un membro del gruppo che era composto da tre ragazzi, dopo aver iniziato a discutere coi dipendenti del fast food della lentezza per il loro ordine ha estratto un pistola dalla cinta e li ha minacciati di morte. Dopo aver ricevuto quanto richiesto, i tre si sono allontanati ma gli agenti, allertati dal locale, sono subito intervenuti e li hanno arrestati poco lontano. Due 18enni dovranno rispondere delle accuse di aggressione mentre il 19enne con la pistola anche di possesso di armi e di detenzione di sostanze stupefacenti.