Quando ha visto quel compagno di scuola armato che si dirigeva in classe mirando agli altri ragazzi non ha esitato a pararsi davanti a lui per convincerlo a desistere nel sanguinoso assalto. Un gesto eroico che però gli è costato la vita. Il ragazzo è stato centrato in pieno da un proiettile in testa che lo ha ucciso sul colpo. Così è morto a soli 15 anni Sam Strahan, uno studente adolescente della Freeman High School in Rockford, nello stato di Washington, luogo del terribile delitto avvenuto mercoledì.

Il terrore era iniziato poco dopo le 10 del mattino quando l'aggressore, il 15ene Caleb Sharpe, ha cercato di aprire il fuoco con la prima delle due armi che aveva portato a scuola in una borsa nera. L'arma si è inceppata, così Sam ha deciso di intervenire per evitare quello che sarebbe potuto diventare un vero massacro. Il ragazzino ha cercato di convincere a parole il suo amico di scuola ma per tutta risposta questo gli ha sparato dritto in testa prima di colpire altre tre ragazze, rimaste ferite. L'aggressore infine è stato fermato grazie all'intervento di un addetto della scuola che lo ha distratto permettendo agli agenti di bloccarlo.

"Quel giovane ha dato la sua vita per salvare i compagni di classe", ha dichiarato lo sceriffo della Contea. Un gesto che ha destato clamore in tutta la comunità locale che, dopo la tragica notizia, si è stretta attorno ai familiari del 15enne che ha perso la vita e che appena tre mesi fa aveva dovuto fare i conti con la morte prematura e improvvisa del padre. Online è partita una raccolta fondi per sostenere la madre e la sorella dell'adolescente colpite in poco tempo da due tragici lutti.