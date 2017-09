Irma sta per arrivare alle Bahamas. L’uragano di categoria 5 (il massimo della scala), sta sprigionando i venti più forti mai registrati per una tempesta nell'Atlantico (sino a 295 km/h). Secondo il National Hurricane Center, si tratta di un uragano potenzialmente catastrofico, tra i più forti degli ultimi 10 anni nell'Atlantico, probabilmente anche peggiore di Harvey che con il suo passaggio in Texas e Louisiana ha provocato un milione di sfollati, danni per 180 miliardi di dollari e soprattutto almeno 60 morti. Stando a quanto dichiarato dal governo, Irma rappresenta una terribile minaccia per le isole di Mayaguana, Inagua, Crooked island, Acklins, long cay e Ragged Island. Da qui la scelta di trasferire la popolazione che vive in queste isole nella vicina Nassau, a New Providence. Lo ha comunicato il primo ministro Hubert Minnis, sottolineando come questa sarà “la più grande evacuazione dovuta a un uragano” nella storia delle Bahamas. Chi deciderà di non spostarsi sarà "in grande pericolo" per la tempesta provocata da quello che il premier definisce un uragano "mostro".

Stessa situazione in Florida, Porto Rico e le Isole Vergini, dove è stato dichiarato lo stato d’emergenza. Saranno evacuate dapprima le zone più a rischio di Miami e le isole Keys, entrambe popolari mete turistiche. L'allerta è stata lanciata anche ad Antigua (aeroporto già chiuso), alle isole Barbados, a Saint Kitts e Nevis, a Saint Martin e Saint Barthelemy. Stando agli esperti meteorologi, Irma dovrebbe colpire prima Porto Rico, poi la Repubblica Dominicana, quindi virare su Cuba o sulla Florida meridionale. A quel punto ci sarebbe l’impatto con la terraferma a Miami. L'ultimo uragano a colpire la Florida era stato Matthew, lo scorso ottobre, che aveva spazzato la costa orientale prima di "atterrare" in South Carolina. “L'uragano Irma è una tempesta seria e pericolosa per la vita, la Florida deve essere preparata”, ha ammesso la Guardia Nazionale.