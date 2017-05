Dagli Stati Uniti, in particolare dal Texas, arriva l’ennesima storia di una bambina rimasta ferita – in questo caso in maniera anche grave – dal fidget spinner, il giochino del momento degli adolescenti di tutto il mondo. È stata la mamma della piccola a raccontare quanto accaduto scrivendo un lungo post su Facebook anche per mettere in guardia altri genitori su questo gioco che attira tantissimi ragazzini che però può effettivamente diventare pericoloso. “Abbiamo avuto un sabato abbastanza movimentato”, ha esordito la donna, che si chiama Kelly Rose Joniec, su Facebook per raccontare la sua storia. Kelly stava guidando e con lei in auto c’era sua figlia Britton, di dieci anni. La donna ha scritto di aver sentito improvvisamente uno strano rumore, di aver guardato sua figlia e di aver visto che aveva cominciato ad avere conati di vomito. “Ho visto che non riusciva a respirare e che le usciva bava dalla bocca”, così la donna che spaventata ha immediatamente tentato la manovra di Heimlich e poi, vedendo che la ragazzina non migliorava, l’ha portata in ospedale. La bambina le aveva subito fatto capire di aver ingoiato qualcosa e cioè un dischetto che si era staccato dal suo fidget spinner.

Necessario un intervento per rimuovere l’oggetto – Arrivati in ambulanza al Texas Children's Hospital una radiografia ha mostrato che il corpo estraneo era finite nell’esofago della bambina. Alla fine la piccola Britton – prosegue ancora il racconto di sua madre – è stata portata in sala operatoria dove i medici sono stati costretti a intervenire chirurgicamente per estrarre il pezzo del fidget spinner. “Fortunatamente è andata bene, ma è stato abbastanza spaventoso per noi”, ha scritto ancora la donna che quindi ha voluto mettere in guardia gli altri genitori sui pericoli, soprattutto per i bambini più piccoli, di questi oggetti. Il post di Kelly, che ha condiviso anche diverse foto del suo brutto sabato con la figlia, è stato condiviso finora più di 700.000 volte.

Altri bambini feriti dal fidget spinner – La piccola Britton è purtroppo solo una dei feriti del fidget spinner. Un’altra bambina di nove anni, Alexa, ha dovuto fare ricorso alle cure di un dentista dopo essere stata colpita dal giocattolo antistress ed essersi spaccata un incisivo. Tra gli altri feriti anche Isaac, un bambino australiano di undici anni, che ha quasi perso un occhio a causa del fidget spinner. In tutti questi casi sono stati i genitori a voler rendere note le storie dei loro figli proprio per invitare altri adulti a stare molto attenti.