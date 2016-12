Consolle per videogiochi, smartphone, viaggi all’estero. Landon, 11 anni, per questo natale non desidera niente di tutto ciò. Il bimbo, di Norman (Oklahoma), voleva solo prendere il cognome del padre, Daniel Rice. La madre biologica, Janelle (l’autrice del video), lo aveva capito già una pezzo. Il giovane si era affezionato davvero tanto a Landon, il nuovo compagno della madre. L’unico regalo che si aspettava più di ogni altra cosa era quello di potersi definitivamente considerare suo figlio a tutti gli effetti. E alla fine è stato proprio ciò che ha trovato sotto l’albero.

Il pacco che scarta contiene infatti un certificato di adozione. Daniel ha poi spiegato ai media americani di aver segretamente iniziato il lungo processo di adozione di Landon qualche mese fa, così da aver quel documento in tempo per Natale e fare in modo che queste feste fossero davvero le più belle della giovane vita del bimbo. E quanto si intuisce dalle immagini è stato davvero così. Janelle in realtà ha spiegato che il processo per arrivare all’adozione di Landon da parte di Daniel è stato "davvero niente di enorme per noi, solo una formalità. Ma, ovviamente, significava il mondo intero per Landon!".