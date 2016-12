I 54mila abitanti di Augsburg, città del sud della Germania, sono stati costretti a trascorrere un Natale fuori casa: niente cenoni, niente pranzi, niente incontri con amici e familiari a causa dell'ordinanza di evacuazione diramata dalle autorità locali che qualche giorno fa hanno trovato una bomba inesplosa della Seconda Guerra Mondiale. L’ordigno, da 1,8 tonnellate, venne sganciato sulla città durante un raid aereo nel 1944. Altre bombe identiche a quella esplosero e distrussero il centro storico, tranne una, rimasta carica ma ancora intatta per oltre 70 anni. Le famiglie di Augsburg hanno dovuto lasciare le loro case dalle 10 di mattina e per chi non si è potuto trasferire da parenti e amici sono state aperte le scuole della zona.

Quella di oggi ad Augsburg è la più grande evacuazione in Germania per un ordigno inesploso dalla fine della Seconda guerra mondiale. Le forze dell’ordine non si sono volute sbilanciare sulla durata delle operazioni e di conseguenza i residenti della cittadina non sanno quando potranno rientrare nelle loro case.

Augsburg era un importantissimo centro strategico e ospitava tre grandi caserme dell'esercito tedesco: non solo, a pochi chilometri di distanza vi erano dei centri collegati al campo di sterminio di Dakau che venivano "riforniti" costantemente con lavoratori strappati alle camere a gas ma ridotti in schiavitù nelle industrie belliche: una di queste era la casa produttrice di aerei da guerra Messerschmitt AG con più di 18.000 dipendenti.