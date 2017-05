Due ragazzi sono stati accusati di aver torturato un piccolo cucciolo di alligatore dopo aver postato le scioccanti foto sul popolare social network Snapchat. La vicenda è accaduta lo scorso 24 maggio in South Carolina e i due ragazzi protagonisti del fatto si chiamo Joseph Andrew Floyd, 20 anni, e Zachary Lloyd Brown, 21 anni, entrambi residenti nella cittadina di Ridgeland. Guidando sulla strada tra Hardeeville e Tillman, i due ventenni hanno trovato per strada il cucciolo di alligatore e hanno deciso di scendere dalla macchina per acciuffarlo e seviziarlo, costringendo l'animale a bere della birra.

La vicenda avrebbe potuto rimanere nascosta e non portare ad alcuna conseguenza, non fosse che i due ventenni hanno deciso di diffondere le proprie performance su Snapchat, causando un'accesissima polemica e finendo per essere rintracciati dalle forze dell'ordine. Molti utenti infatti, presa visione delle immagini, hanno prontamente denunciato il fatto, cercando inoltre di sensibilizzare l'opinione pubblica condividendo le fotografie su vari social network e spingendo la polizia locale a trovare gli autori della tortura. Il giudice ora dovrà decidere che tipo di condanna comminare alla coppia di ventenni, che stando alle prime indiscrezioni rischia una multa da 300 dollari.