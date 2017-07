Per tante persone il periodo estivo rappresenta il momento in cui, finalmente dopo un anno di lavoro, ci si può concedere qualche giorno di relax e sicuramente questo vale ancor di più per i più giovani, che per tutto l’anno scolastico sognano l’estate per poter chiudere i libri e pensare a divertirsi. Chi sicuramente stava progettando da tempo la sua estate 2017 è l’autrice di una “Summer Bucket List” trovata per caso nel camerino di un negozio di abbigliamento negli Stati Uniti. Una “lista di desideri” che, dopo essere stata dimenticata nel negozio, è finita su Twitter e in poco tempo è diventata virale. A postarla è stata una ragazza che ha scritto che a trovare la lista era stato un suo amico, appunto nel camerino di un negozio. Ciò che ha colpito i tanti utenti che hanno commentato e condiviso la foto su Twitter è stata sicuramente la "precisione" di questa ragazza, che ha messo nero su bianco più di una quarantina di "desideri" da realizzare durante le vacanze.

La foto retweettata più di 14mila volte – Alcuni di questi desideri sono più o meno comuni: la ragazza vuole per esempio guardare tanti telefilm su Netflix, abbronzarsi un po’, comprare dei bikini e fare un viaggio in macchina; ma ce ne sono anche altri più “piccanti” ed effettivamente sono quelli che maggiormente hanno scatenato reazioni negli utenti. La giovane spera ad esempio di farsi fare un succhiotto sul seno, si augura di fare sesso e altro ancora. A scatenare molta curiosità e anche a mettere in crisi gli utenti un po’ meno giovani è stato un termine usato dalla ragazza per dire “essere ubriaca e sballata” 17 volte. “Ho quaranta anni e non idea di cosa voglia dire ‘crossfaded’. Oh Dio, mi sento vecchia”, ha scritto ad esempio qualcuno commentando la foto. “Questa ragazza sta vivendo il momento migliore della sua vita”, è il commento di un altro utente. Nel momento in cui scriviamo la foto su Twitter ha ottenuto oltre 14mila retweet e più di 54mila “mi piace”.