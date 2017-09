Visita istituzionale si trasforma in una gita goliardica: a Torino i consiglieri del Pd e del M5S, in una visita ufficiale al campo rom di corso Tazzoli si lasciano andare e iniziano a cantare "Io vagabondo" dei Nomadi. Il gruppo di politici fa parte delle due commissioni che nella città piemontese si occupano dei problemi dei nomandi, "Pari opportunità" e "Contrasto dei fenomeni mafiosi". Tra i consiglieri anche anche Monica Canalis del Pd che si è pentita del suo gesto, e sul suo profilo Facebook ha scritto: "Vorrei chiedere scusa per la leggerezza emersa dal video girato durante il viaggio di oggi pomeriggio verso il campo nomadi di Corso Tazzoli. Il momento di distensione ha portato me e i colleghi del M5S a essere decisamente sopra le righe e a prestarci a strumentalizzazioni, facendo passare in secondo piano il serio lavoro che stiamo svolgendo, nei rispettivi ruoli politici, per affrontare le difficoltà di chi vive dentro e vicino ai campi".

Con lei a bordo del pullman c'erano pure Monica Amore e da Viviana Ferrero del Movimento 5 Stelle. Proprio la scelta del brano ha fatto infuriare il web per la scarsa serietà e delicatezza mostrata dai politici: la canzone è una chiara allusione proprio ai nomadi del campo di cui oggi dovevano occuparsi i consiglieri. Il video è girato velocemente nelle chat politiche torinesi. "Era una cosa assolutamente spensierata fatta mentre si viaggiava e non riferita come altre canzoni a nessuna situazione specifica", si giustifica così la pentastellata Viviana Ferrero.

Duri i commenti degli utenti sui social network: "Un "momento di distensione" un sopralluogo in campo rom? Non oso immaginare quando prende un aereo per andare in vacanza!", ironizza uno dei cittadini che si è imbattuto nel filmato.