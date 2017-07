in foto: Templi di Paestum

Antigone, Elettra, Medea, tre donne contro il femminicidio. Nel meraviglioso scenario dei templi di Paestum vanno in scena le eroine tragiche dei capolavori della drammaturgia antica. Accadrà domani, sabato 22 luglio, alle ore 21, negli spazi della Basilica del Parco Archeologico di Paestum. Una Trilogia teatrale contro il femminicidio dal titolo "Antigone, Elettra, Medea: l’ultimo dissenso della modernità”, testo di Sarah Falanga e secondo appuntamento della rassegna “Teatro ai Templi” organizzata dall’Accademia Magna Graecia.

I drammi cui assistiamo ogni giorno, con donne uccise da mariti, fidanzati e familiari, non sono altro che il ritorno di un ciclo. Come nella mitologia, le donne non possono parlare, non possono andare contro il volere degli dei. Il maschio oggi continua a essere come Creonte, re di Tebe, che punisce quando non accade quello che egli desidera.

Queste le parole dell'autrice e regista della messa in scena, già interprete in televisione della serie tv “I Bastardi di Pizzofalcone”, tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni. La Trilogia contro il femminicisio vedrà all'opera la stessa Sarah Falanga insieme a Laura Mammone, Giusy Paolillo, Sara Esposito, alcuni allievi e docenti del Liceo Coreutico “Alfano I” di Salerno e le danzatrici Nunzia Prisco, Sara Mazzamurro e Silvia Manfredi.

L’estate dell’Accademia proseguirà il 26 luglio con lo spettacolo “Medeae…da Euripide in poi” dedicato alla leggenda di una donna e al suo viaggio letterario nel corso dei secoli.