Anche se ormai è rotto e inservibile, probabilmente Steve Frappier non getterà mia più via il suo computer portatile. Il 37enne statunitense infatti deve ringraziare proprio il suo laptop per essere uscito miracolosamente illeso dalla sparatoria avvenuta venerdì all'aeroporto di Fort Lauderdale, in Florida, e costata la vita a cinque persone. Steve Frappier era appena sbarcato dal suo volo e si trovava nella stessa area ritiro bagagli dove il killer ha esploso decine di colpi e purtroppo anche lui è stato raggiunto da uno dei proiettili vaganti ma il suo computer gli ha fatto da scudo salvandogli la vita.

Tutto è accaduto in pochi attimi. Secondo il suo racconto, appena capito cosa stesse accadendo si è gettato a terra a pancia in giù ma un colpo lo ha comunque raggiunto alle spalle. Fortunatamente però aveva lo zaino con dentro il pc che è andato distrutto ma gli ha permesso di sopravvivere. "Quando ho sentito i primi colpi mi sembravano petardi, poi la gente gridava che nello scalo c'era un uomo che sparava e mi sono gettato a terra, a pancia in giù" ha raccontato il 37enne alla stampa locale, aggiungendo: "In spalla fortunatamente avevo lo zaino con il computer che mi ha salvato".

"Ho usato lo zaino come il guscio di una tartaruga" ha ricordato ancora l'uomo che è il direttore di un college universitario ad Atlanta. "Ad un certo punto ho sentito una botta alla schiena, accanto a me giaceva un uomo colpito alla testa" ha ricostruito Frappier, concludendo: "Solo quando tutto è finito e sono potuto andare in bagno per vedere cosa mi fosse accaduto, ho capito che il portatile mi aveva salvato la vita, facendomi da scudo. Non mi sembra vero".