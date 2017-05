Era convinto che qualcuno volesse ucciderlo dopo aver assunto una dose di flakka, una droga sintetica che genera paranoia e molta aggressività, per questo ha aggredito e ucciso a botte una perfetta sconosciuta che per puro caso aveva incrociato per strada. È quanto ha stabilito il processo carico di un uomo statunitense di 29 anni di West Palm Beach, nello stato della Florida, Derren Morrison, giudicato colpevole di omicidio di primo grado.

L'uomo ha attaccato senza nessuna motivazione la 83enne Louise Clinton davanti alla sua casa di Riviera Beach colpendola violentemente fino a lasciarla esanime a terra. L'anziana donna poi è morta in ospedale a seguito delle ferite riportate. Durante le indagini gli inquirenti non hanno trovato alcun legame precedente tra Morrison e Clinton giungendo alla conclusione che l'uomo è stato spinto al gesto dalla droga che aveva assunto poco prima.

Secondo i suoi familiari, Morrison era vittima di allucinazioni prima dell'attacco e pensava che qualcuno stesse cercando di ucciderlo. Dopo l'aggressione lo stesso Morrison aveva riferito agli agenti di aver visto nella Clinton un demone coperto di sangue. La giuria però ha respinto la tesi difensiva della follia paragonando l'uso di droga di Morrison a qualcuno che guida un'auto e uccide qualcuno dopo aver bevuto troppo. La Flakka è una droga sintetica che dà un effetto euforico a chi la consuma ma causa anche attacchi di panico, paranoia e allucinazioni. Diversi i casi di consumatori della sostanza trovati a strapparsi i vestiti e a molestare le persone che incontravano