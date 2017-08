Pericolo epidemie in Sierra Leone, dopo l'alluvione che ha colpito la capitale Freetown lunedì scorso e che ha causato la morte di almeno 400 persone. È una lotta contro il tempo, La Croce Rossa sta cercando di estrarre i corpi dal fango. Intanto è stata dichiarata una settimana di lutto nazionale, nel giorno in cui verranno approntate le prime sepolture. Il portavoce presidenziale Abdulai Baraytay ha ricordato alla Bbc che mancano all'appello ancora centinaia di persone: i dispersi sarebbero più di 600. "Si stanno mettendo a punto piani d'azione per arginare qualsiasi potenziale diffusione di epidemie legate all'acqua, come il colera, il tifo e la diarrea", ha assicurato alla Bbc un portavoce dell'Onu in Sierra Leone, Stephane Duharric.

La comunità in lutto chiede aiuto, e il presidente Ernest Bai Koroma, in lacrime, nelle ultime ore ha lanciato un appello per richiamare l'attenzione della comunità internazionale: "Intere comunità sono state spazzate via". Il Paese negli ultimi anni ha già dovuto affrontare prove difficili, come guerre civili ed epidemie di Ebola. La pioggia incessante di due giorni ha provocato smottamenti e valanghe di fango, e un intero fianco del monte Sugar Loaf ha ceduto, travolgendo in un fiume di detriti abitazioni e baracche e sommergendo interamente il quartiere Regent della capitale. Sono almeno seimila le persone rimaste senza casa.