Quando la prima volta ha accusato i primi sintomi nessuno le credeva compresi i medici che parlavano di stati di ansia dovuti allo stress per la scuola. In realtà, come hanno dimostrato solo gli esami medici svolti successivamente, la 15enne australiana Jade Farrelly soffriva di un rarissima patologia invalidante, la Sindrome di Arnold-Chiari che porta a una malformazione della fossa cranica posteriore che normalmente contiene il cervelletto. La prima volta che la ragazza, ora 17enne, ha accusato disturbi era nel bel mezzo di un lezione di matematica a scuola.

"All'improvviso non riuscivo più a vedere nulla, cominciai a tremare molto e infine sono svenuta" ha raccontato al Daily Mail Australia. Il fatto che prima non avesse mai accusato nulla e che si trovasse a scuola hanno fatto pensare che si trattasse solo di una sua reazione psicologica Solo un anno dopo la ragazzina ha scoperto invece di essere vittima di un rara malattia. La scoperta grazie ad esami clinici approfonditi che si sono resi necessari quando i sintomi sono diventati sempre più frequenti e intensi.

"Ad un certo punto riuscivo a malapena a camminare, ero esausta, mi sentito sempre intorpidita" ha spiegato ancora la ragazza. Jade alla fine è stata costretta a letto per mesi, non essendo più in grado di camminare per più di 20 metri senza sentirsi completamente esausta. Il fatto peggiore però per Jane era che i medici pensavano che lei fosse alla ricerca di attenzione. Solo grazie a un neurochirurgo, che infine ha capito il problema. la ragazza si è sottoposta ad un delicato intervento chirurgico alla testa che le ha ridato speranza visto che gli attacchi, pur proseguendo ancora, sono più rari.