E' stata profanata la tomba di Marco Pantani. A denunciarlo è mamma Tonina attraverso il proprio profilo su Facebook dove ha reso noto che dei vandali hanno rubato dei cimeli, di poco valore economico ma di grandissimo valore simbolico. L'ennesimo oltraggio perpetrato nei confronti del campione di Cesenatico, morto il 14 febbraio 2004 e che ancora oggi qualcuno prova a denigrarne la persona e, in questo caso, la memoria. Il tutto, ha reso noto mamma Tonina è stato ripreso dalle telecamere del cimitero.

Una catenina e un elefantino. Due oggetti che potrebbero risultare banali, di poco valore, facilmente recuperabili. Ma che assumono un significato essenziale se donati e depositati su una tomba, in segno di ricordo e di rispetto. Questi due oggetti sono stati sottratti nel cimitero dove riposa Marco Pantani. A darne denuncia la mamma, Tonina, che ha pubblicato su Facebook la foto tratta dalle telecamere: "Chi ha rubato la catenina appesa vicino al papa e Marco e l elefantino lo vengo a sapere oggi guardando la telecamera", il commento amaro che mostra la tomba di Marco ‘spogliata' di una catenina che era appesa vicino al quadro che ritraeva il campione con Papa Giovanni Paolo II e di un elefantino appoggiato vicino.

L'ennesimo oltraggio verso la figura e la memoria di Marco Pantani e fortissima anche l'amarezza per mamma Tonina, che ha scoperto il fatto tramite le telecamere a circuito chiuso poste vicino alla cappella dalla famiglia Pantani. L'indignazione è esplosa in tutto il suo fragore attraverso i social network coinvolgendo anche tutto il mondo del ciclismo, per un gesto incomprensibile e che non rende onore alla memoria di uno dei più grandi campioni di questo sport.