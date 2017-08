Nuovi sviluppi nel caso di Roberta Ragusa, la donna scomparsa ormai cinque anni fa dalla sua abitazione in provincia di Pisa. Per l'omicidio è stato condannato a vent'anni di prigione il marito della Ragusa, Antonio Logli e stando a una testimonianza diffusa in esclusiva dal settimanale di cronaca nera "Giallo" e resa dall'associazione Penelope Italia, che assiste i familiari delle persone scomparse e che si è costituita parte civile nel processo contro Antonio Logli, la soluzione definitiva del caso potrebbe essere dietro l'angolo: il corpo della donna, secondo Penelope Italia, andrebbe ricercato dagli inquirenti in un terreno di proprietà della famiglia, a poche decine di metri dall’abitazione in cui viveva Roberta con i figli e il marito. Sarebbe questa, dunque, la clamorosa novità che potrebbe portare alla soluzione del giallo che attanaglia l'Italia da ormai 5 anni. "Roberta è stata cercata ovunque, ma mai trovata. L’obiettivo primario per noi familiari è trovare quel che resta della nostra povera Roberta. Mia cugina è stata uccisa e il suo corpo nascosto chissà dove: merita una degna sepoltura, mi auguro che ci siano nuove attività di ricerca”, ha dichiarato al settimanale la cugina di Roberta, Maria Ragusa.

Stando alle prime anticipazioni dello scoop di Giallo, la testimonianza decisiva sarebbe stata resa da Roberto Costa, un uomo che conosce molto bene Antonio Logli e che abita a poche decine di metri dalla sua villa: Costa, scrive Giallo, “sostiene che nelle ore successive alla scomparsa di Roberta Logli si aggirava in modo sospetto all’interno di un terreno di sua proprietà”. La testimonianza risalirebbe al marzo 2012, a due mesi dalla scomparsa della donna. L’associazione ha dunque ora richiesto agli inquirenti di tornare a cercare in quel campo, per verificare se il corpo di Roberta Ragusa si trovi veramente lì dove sostiene si trovi il super-teste.