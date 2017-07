A causa di una controversa manovra post parto è rimasta completamente paralizzata dalla vita in giù e da allora è stata costretta anche a rinunciare ai rapporti sessuali, per questo, dopo il dolore per quanto subito, ha deciso di lasciare libero il marito di avere altre donne con cui fare sesso. È la storia di una 43enne britannica di Hebden Bridge, Cat Lee, una madre di due bambini che ha deciso ora di denunciare pubblicamente il suo caso. Secondo il suo racconto, alla base dei suoi problemi ci sarebbe un controverso impianto vaginale a cui i medici di un ospedale del West Yorkshire l'avrebbero sottoposta per curare la sua incontinenza dopo il parto.

Da allora la donna è diventata completamente dipendente da uno scooter elettrico che deve usare per spostarsi e muoversi non essendo in grado di farlo con le sue gambe. "Dieci anni dopo, sono convinta che il cosiddetto semplice intervento vaginale abbia rovinato la mia vita" , ha dichiarato la 43enne ai media locali, aggiungendo: "Fortunatamente non volevamo altri figli ma ora mi sento come una mamma inadeguata. Posso andare a scuola solo alcune volte la settimana e poi i miei figli devono camminare accanto a me e al mio scooter.

"Non parliamo del rapporto con mio marito con cui non posso più fare sesso per il dolore estremo" ha proseguito la donna, spiegando: "Gli ho anche suggerito di andare con altre donne, ma fortunatamente, ha rifiutato dicendo che era me che amava ". Con la denuncia pubblica la signora Lee ha spiegato di voler aiutare altre donne come lei: "Non voglio che un altro figlio come Charlie veda la sua mamma ridotta come me"