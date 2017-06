Rafa Nadal ha vinto per la 10a volta il Roland Garros. Lo spagnolo in finale ha sconfitto in tre set, con il punteggio di 6-2 6-3 6-1, Stan Wawrinka, numero 3 del mondo. La partita è stata a senso unico. Nadal ha dominato e con pieno merito ha vinto il quarto torneo dell’anno e soprattutto ha conquistato il 15° Slam della sua carriera. Un torneo impeccabile per Rafa che non ha perso nemmeno un set.

La partita – Nadal sembra teso e in avvio è un po’ contratto, situazione pressoché identica per Wawrinka, che nel terzo gioco ha la prima palla break dell’incontro, che lo spagnolo la cancella con il servizio. ‘Stan the Man’ cancella quattro palle break nel gioco seguente. Lo svizzero è bravo ad annullarle, ma capisce che per lui sarà durissima. Gli argini si rompono rapidamente, Nadal infila sette giochi consecutivi e dopo aver vinto il primo set per 6-2 si porta sul 3-0 nel secondo. Quel vantaggio il re della terra battuta lo mantiene fino alla fine del set (chiuso 6-3). Wawrinka, che fino a oggi non aveva mai perso una finale Slam, si innervosisce parla da solo, spacca una racchetta e fa quasi tenerezza quando si mette le mani nei capelli scorato. L’impotenza del numero 3 del mondo è evidente. Nadal è troppo più forte e troppo più in palla. Rafa si muove felino sul campo, vola da una parte all’altra e nel terzo set non concede nulla al suo avversario, sbaglia pochissimo e aggiunge un’altra pagina meravigliosa alla sua fantastica carriera.

10° Roland Garros – Nessun giocatore nella storia del tennis era fino ad oggi riuscito a vincere per 10 volte una singola prova del Grande Slam. Rafa Nadal ha conquistato per la decima volta il ‘suo’ torneo. Lo ha fatto in modo autoritario, perché lo spagnolo non ha perso nemmeno un set e tra semifinale e finale ha lasciato le briciole a Thiem e Wawrinka, due giocatori di primissima fascia che spesso gli avevano creato delle difficoltà e lo avevano battuto. Il trentunenne spagnolo, che sale al secondo posto della classifica mondiale, conquista così il 15° torneo dello Slam della sua carriera, e distanzia il grande Pete Sampras. Meglio di lui solo Roger Federer (18).