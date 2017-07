Dopo essersi disintossicata ha pensato di fare qualcosa per quelli che si trovano ora nelle sue stesse condizioni di allora e ha deciso così di pubblicare le sue foto sotto effetto di droga. È la storia di una donna statunitense originaria dello stato della Virginia, Melissa Lee Matos, che a un anno e cinque mesi dall'addio all'eroina ora sembra una persona completamente differente nella mente e nel fisico. Una scelta ben precisa con lo scopo di incoraggiare altri con la dipendenza da droga a cercare aiuto mostrando che tutti possono disintossicarsi.

Una gesto che ha superato a che la paura e comprensibile vergogna di mostrate se stessa in condizioni pessime sotto l'uso delle sostanze stupefacenti che l'avevano rovinata. "Questa era io quotidianamente per anni. Questo è ciò che mio marito ha affrontato. Questo è ciò che le mie bambine vedevano" ha scritto la donna su facebook a corredo delle immagini, aggiungendo: " Questo è ciò che vedono la mia famiglia e gli amici, nelle rare occasioni in cui lasciavo la casa. Ero malata. Ero distrutta e non credevo di poter mai più recuperare".

A circa un anno e mezzo di distanza però ora può dire di avercela fatta. "Ho amici che hanno bisogno di vedere questo perché va oltre quello che le mie parole possono fare" ha spiegato Melissa, concludendo: "Se stai leggendo e stai attraversando lo stesso dolore che ho provato io, ti assicuro che c'è speranza e recupero. C'è libertà e serenità"