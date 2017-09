Il cannolo siciliano? Sicuramente è uno dei dolci italiani più noti al mondo e anche in Norvegia si cimentano a riprodurlo, anche se preferiscono chiamarlo con un altro nome. Quello che in Sicilia è, appunto, il cannolo, per la tv pubblica norvegese è il “Mafiakaker”, ovvero “il dolce della mafia”. Una etichetta che, come prevedibile, ha subito scatenato delle polemiche. A segnalare la caduta di stile della tv norvegese è stato un lettore che ha scritto al Giornale di Sicilia facendo notare l'abbinamento e aggiungendo di essere uno dei tanti a essere “stanco di vedere accostato il termine mafia a qualsiasi cosa abbia a che fare con la Sicilia”. Il lettore ha anche fatto sapere di aver preso contatti con l'ambasciatore italiano in Norvegia perché ci siano delle scuse pubbliche.

La rivolta contro lo stereotipo – “Ho già contattato l’ambasciatore italiano a Oslo – ha scritto – per informarlo della cosa, esortandolo a utilizzare i propri mezzi per esigere delle scuse da parte dell’ente televisivo statale. Ahimè, non ho avuto ancora risposta. Siamo in tanti ad essere stanchi di vedere accostato questo termine con tale leggerezza (ed ignoranza) a qualsiasi cosa abbia a che fare con la Sicilia, ora anche una sua celebre ricetta. Quest’episodio è ancora più grave in quanto il protagonista è una tv di Stato". "Cosa sarebbe successo – è anche si chiede ancora il lettore – se sulla RAI avessero chiamato una ricetta tedesca “nazi-wurstel”?”. C'è da dire che non è la prima volta che la tv norvegese fa degli "errori" simili: già nel 2014, infatti, parlava di "dolci della mafia" facendo riferimento ai cannoli. Per il momento, dopo l'ultima polemica, sul sito della Nrk è rimasta la ricetta dei dolci siciliani, ma il titolo è stato variato semplicemente in “Cannoli siciliani”.