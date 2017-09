in foto: A marzo del 2016 lo scalo di Zantem è stato luogo di un attentato terroristico. Qui un frame delle telecamere di sicurezza dell'aeroporto che ritrae i terroristi.

Una comitiva di nove persone di nazionalità belga è stata cacciata dal volo Ryanair diretto a Madrid e in partenza questa mattina dall'aeroporto di Zaventem a Bruxelles, in Belgio, dopo che uno di loro ha gridato "Allah Akbar" e annunciato che c'era una bomba a bordo. L'indagine che ne è seguita ha appurato che non c'era esplosivi né in stiva né nella cabina passeggeri e ora almeno una persona dovrà rispondere dell'accusa di procurato allarme.

Si sarebbe trattato dunque di uno scherzo di pessimo gusto, che ha causato tanta paura e un ritardo nella partenza di oltre due ore. Il volo doveva decollare alle 7 del mattino, ma la partenza effettiva è avvenuta alle 9.25. Il comandante ha rifiutato il trasporto dei nove uomini, ma anche gli altri passeggeri sono dovuti scendere in attesa dei dovuti controlli. Tutti i bagagli sono stati controllati anche con l'ausilio dei cani anti-terrorismo. Lo stesso aeroporto fu scenario, insieme alla fermata della metro di Maalbek, dell'attentato terroristico di marzo 2016, in cui persero la vita 34 persone e 230 rimasero ferite.