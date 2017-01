Per mesi la sua identità è rimasta avvolta nel mistero visto che addosso aveva solo un passaporto siriano falso, ora però gli agenti del servizio di intelligence francese credono di aver finalmente scoperto le vere generalità di uno dei due attentatori suicidi dello Stade de France che il 13 novembre 2015 si fece esplodere all'esterno dello stadio mentre era in corso la partita Francia-Germania durante i sanguinosi attentati di Parigi. Secondo quanto rivelano i media locali, si tratterebbe di un cittadino iracheno, Ammar Ramadan Mansour Mohamad al Sabaawi, assoldato dallo Stato Islamico nel sua roccaforte di Mosul.

Secondo quanto riporta il quotidiano francese Le Parisien, le indagini avrebbero accertato che la famiglia del kamikaze, un ragazzo di circa 20 anni, avrebbe ricevuto una sorta di indennizzo o premio per l'impresa sanguinaria del giovane. In particolare lo Stato Islamico avrebbe consegnato ai suoi parenti in Iraq l'equivalente di 5mila euro in dinari iracheni e un gregge di pecore. Secondo gli inquirenti, i leader dell’Isis però non avrebbero menzionato alla famiglia degli attentati di Parigi, in cui morirono 130 persone, ma avrebbero parlato di una missione suicida a Baghdad.

Queste informazioni sarebbero contenute in documenti dei servizi dell'antiterrorismo francese (DGSE) di recente utilizzati per l’istruttoria del processo. Secondo il report il kamikaze sarebbe entrato in Europa sui barconi di migranti esibendo un falso passaporto siriano e facendosi passare dunque per un profugo in fuga dalla guerra. Sarebbe sbarcato in Grecia sull'isola di Leros il 3 ottobre 2015 e da lì sarebbe giunto in Francia. Secondo le stesse fonti anche altri due fratelli si erano uniti alle fila jihadiste e in particolare uno dei due preoccupa gli inquirenti in quanto sarebbe riuscito ad arrivare in Europa.