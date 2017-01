Qualcuno l'ha già definito un regalo inatteso della Befana, anche se in leggero ritardo, ma quello che è avvenuto sulle spiagge tedesche nelle scorse ore in effetti ha fatto la gioia di molti piccoli. Come testimoniano le tante foto diffuse su Twitter, infatti, la spiaggia dell'isola tedesca di Longeoog, nell'arcipelago delle Frisone Orientali, in poche ore si è trasformata in una sorta di terra dei giocattoli con una distesa interminabile di ovetti di plastica colorati, quelli con la sorpresa degli ovetti di cioccolata. Non solo, dopo una prima iniziale sorpresa, per gli abitanti dell'isoletta nel mare del Nord è arrivato un dono ancora più incredibile, centinaia di giocattoli Lego provenienti dal mare.

Il mistero è stato presto svelato dalle autorità locali. Tutto è avvenuto per colpa di una nave da carico battente bandiera danese che, proveniente dalla Cina, era diretta al porto tedesco di Bremerhaven per consegnare il suo carico. La nave cargo aveva perso cinque container carichi di giocattoli qualche giorno fa a causa della tempesta Alex e il vento e le correnti hanno fatto poi il resto trasformando le spiagge dell'isola in una sorta di terra della Befana. Il sindaco di Langeoog ha autorizzato la comunità, composta da un migliaio di persone, a raccogliere le sorprese, e i cittadini del posto di sono tutti fiondati sulla spiagge per raccogliere il gradito e inatteso regalo dell'Epifania.