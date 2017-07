in foto: "Napoli Regina", presso il Museo Gaetano Filangieri

Napoli vista dal mare: una prospettiva insolita, lontana dalle tradizionali immagini di una città pulsante, viva e accogliente nel suo caos di vicoli e piazze assolate. È questa l'idea che Nicola Rivelli ha in mente nel dipingere la città, con i suoi colori e le sue forme: ed è questa la visione che si ha nell'osservare le tele che compongono la mostra “Napoli Regina”, inaugurata l'11 luglio presso il Museo Civico Gaetano Filangieri.

Fino al 24 settembre 2017 la tradizionale “passeggiata” dal mare dipinta da Rivelli sarà oggetto di un vero e proprio viaggio nell'immaginario dell'artista e nelle atmosfere di una città che attraverso i suoi occhi si fa soave, magnifica.

Un viaggio nel cuore della Regina

in foto: "Napoli Regina", presso il Museo Gaetano Filangieri

La mostra espone 65 tele dipinte ad olio, tutte rigorosamente dal vero, che accompagnano il pubblico in una camminata che, dal borgo di Mergellina, tocca le rive della Gaiola e di Marechiaro, fino a ritornare a Castel dell'Ovo. Nicola Rivelli trasforma in opera d'arte il paesaggio partenopeo: in tutta la loro bellezza, le sue tele danno vita ad una città vera, autentica, contemporanea, con i suoi palazzi a capofitto sull'acqua e da lontano, i colori e i suoni (sembra quasi di percepirli) di una città più viva che mai.

in foto: "Napoli Regina", presso il Museo Gaetano Filangieri

Osservare Napoli dal mare vuol dire riscoprire una bellezza diversa: sembra quasi di vedere, dal largo di una barchetta a remi, una imponente sovrana che dorme sul suo guanciale di seta. Non si tratta della tradizionale cartolina per turisti: l'opera di Rivelli vuole, invece, parlare ai napoletani, per “risvegliare l'orgoglio di appartenere a questa splendida “regina” che riposa e lenisce tutti i mali”.

Chi è Nicola Rivelli

Nicola Rivelli, napoletano doc, si forma artisticamente nella bottega che fu di Vincenzo Gemito. Trasferitosi in Cina nel 2008, qui Rivelli si specializza nella lavorazione del bronzo, della ceramica e della resina, aprendo uno studio in quello che oggi è il più importante distretto di Arte Contemporanea di Pechino. Per i Giochi Olimpici del 2010 realizza una scultura che viene collocata all’esterno dello stadio della citta di Jinan, e l'anno dopo partecipa alla Biennale di Venezia con “Agli eroi napoletani 1993-2010”, acquisita poi dal Comune di Napoli.

Il Museo: un gioiello da salvaguardare

La mostra si inserisce in una lunga serie di iniziative che da aprile fino al dicembre 2017 riaprono le sale del Museo Gaetano Filangieri al pubblico: un luogo pieno di storia e cultura, un piccolo gioiello che ha bisogno di essere tutelato e valorizzato costantemente. In quest'ottica, al termine del percorso espositivo è possibile anche acquistare le riproduzioni in serie limitata delle tele di Nicola Rivelli: il ricavato della vendita andrà a sostenere il Museo, messo in grave pericolo negli ultimi tempi dalla carenza di risorse finanziarie.

Ma non solo: fino a fine anno sarà possibile visitare le ricche sale e l'imponente biblioteca, che conserva più di 8 mila volumi, restaurate e riaperte insieme alla Sala Agata nel dicembre 2015. Tante altre le mostre, i percorsi e gli eventi organizzati nel Museo, per tornare a far brillare un gioiello che per secoli ha reso Napoli una delle città di cultura più importanti d'Europa.