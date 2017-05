Uno strano fenomeno avvenuto negli ultimi giorni sta attirando l'attenzione di esperti e animalisti in Gran Btretagna. A poche ore di distanza l'uno dall'altro, infatti, ben tre esemplari di balena si sono piaggiati sulle coste britanniche all'apparenza senza nessun motivo. I ritrovamenti lungo le coste di Suffolk e Essex, nell'Inghilterra orientale, dove prima sono stati avvistati un maschio e una femmina e infine un altro maschio poco lontano. La prima balena morta, un giovane esemplare, rinvenuta sabato scorso alla foce del fiume Ore, vicino a Felixstowe. Domenica poi l'intera area di Felixstowe Pier, nel Suffolk, è stata recintata oggi dopo il ritrovamento di un esemplare femmina lungo 9 metri in agonia

Poco dopo, infine, un terzo esemplare adulto è stato trovato sena vita sule spiagge presso Harwich, nell'Essex. Per tutti e tre inutili gli interventi dei volontari della zona che hanno dovuto assistere impotenti all'agonia dei cetacei. Un ritrovamento ancora più strano se si considera che questo è un approdo inusuale per questo tipo animali. L'ipotesi e la paura è che i tre possano essere parte d'un branco più grande finito fuori rotta e ora in pericolo e che nei prossimi giorni possano esserci altri esemplari spiaggiati