Un uomo estremamente possessivo può compiere gesti estremi inimmaginabili. Lo sa bene Putu Careen, una donna residente a Bali, in Indonesia, che si è vista tagliare i piedi dal marito per un motivo a dir poco futile. I fatti sono avvenuti giovedì scorso nel villaggio di Canggu. Stando a quanto ricostruito dalla polizia Putu, che lavorava come donna delle pulizie per un ex sportivo australiano, è stata aggredita dal marito, che era ubriaco, di fronte agli sguardi impietriti dei figli di 13 e 9 anni. Nell’aggressione l’uomo, munito di machete, ha letteralmente tranciato i piedi alla moglie. Il motivo? Il coniuge era convinto del fatto che lei lo avesse tradito.

L'uomo è stato arrestato mentre lei è riuscita a salvarsi grazie a un delicato intervento chirurgico eseguito tempestivamente. L’uomo presso cui Putu lavorava è Rohan Lee, lottatore di mma che si è trasferito da Perth a Canggu un paio di anni fa. Sconvolto da quanto accaduto alla sua dipendente, Rohan ha istituito una raccolta fondi per sostenere la donna e aiutarla a ricevere tutta l’assistenza medica di cui avrà bisogno, e l’iniziativa, ad oggi, sembra aver funzionato egregiamente: in tre giorni sono stati raccolti 60mila dollari, denaro che servirà a Putu ad acquistare le protesi che le consentiranno di camminare, oltre che ovviamente per provvedere al sostentamento dei figli. “Questo è uno degli atti di violenza più deplorevoli a cui abbia mai assistito – ha scritto lo sportivo sui suoi profili social – ma la cosa ancora peggiore è che in Indonesia non è prevista alcun tipo di assistenza per chi è vittima di simili violenze”.