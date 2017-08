Una porzione di bastoncini di pesce e patatine ha ucciso un bambino di 9 anni all’Al-Hijrah School di Birmingham, in Regno Unito. Ismaeel Ashraf sarebbe morto a seguita di una grave reazione allergica, innescata proprio da quel pasto consumato a pranzo. Il piccolo avrebbe lamentato un forte dolore allo stomaco, ma purtroppo i soccorsi sono giunti troppo tardi. Secondo le prime informazioni trapelate, ad Ismaeel non sarebbe stata somministrato in tempo l’antidoto per fermare l’attacco allergico. Trasportato all'ospedale Heartlands, il bimbo è morto per un sospetto shock anafilattico.

Ismaeel era allergico ai kiwi, ai prodotti lattiero-caseari, noci, tonno in salamoia e al pesce, come documentato da un libretto sanitario che portava sempre con sé a scuola. Lo staff culinario dell’istituto avrebbe ammesso di non aver preso visione di quel documento. Ma secondo un'indagine interna, già in altre occasioni gli era stata servita una porzione di fish and chips e non aveva mai avuto alcuna reazione. L'assistente di cucina Jemma Sheedy ha spiegato che “circa cinque alunni indossavano dei distintivi che mostravano le loro allergie, tra loro c’era Ismael; ma nel corso del tempo gli allievi hanno smesso indossare i loro badge. Sapevamo comunque di cosa soffrissero”. Secondo l’inchiesta, il ragazzino ha pranzato alle 12.30 ma l'allarme è stato dato solo alle 13.45 quando ha cominciato a lamentarsi delle fitte allo stomaco con insegnanti.

Usmah Mazhar, che lavorava come assistente chef quando Ismael ha ordinato il suo pranzo, ha detto che il personale si fidava di ciò che i bambini dicevano di poter mangiare o no: “Ammetto che avremmo dovuto leggere con cura i libretti dei vari alunni. Un badge che sottoscrive l'allergia di un bambino contribuirebbe a salvare la sua vita”. Ora sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta che dovrà accertare le eventualità responsabilità.