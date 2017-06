Dopo il primo turno di votazioni alla Camera sulla nuova legge elettorale, era scoppiata una nuova grana politica, in relazione all’elevatissimo numero di “franchi tiratori”, ovvero a quei parlamentari che, grazie al voro segreto, avevano deciso di votare non in conformità con le indicazioni del proprio gruppo di appartenenza. Il PD aveva accusato il MoVimento 5 Stelle di voler affossare l’accordo e di non aver mantenuto la parola data, i grillini avevano rispedito al mittente tale accusa, ribadendo di voler rispettare gli accordi e garantendo sul contributo dei propri parlamentari.

Al primo ostacolo vero, però, i timori relativi alla fragilità del patto a 4 (M5s, Pd, Lega e FI) si sono concretizzati. La maggioranza è andata sotto su un emendamento presentato dalla Biancofiore, relativamente alla modalità di elezione dei parlamentari del Trentino Alto Adige, su cui il relatore di maggioranza aveva espresso parere contrario. Lo scrutinio doveva essere a voto segreto, ma a causa di un errore tecnico è stato evidente come a votare a favore dell'emendamento siano stati in massa i parlamentari del MoVimento 5 Stelle, oltre che altri parlamentari della maggioranza, tra cui alcuni del PD.

A testimoniarlo una "foto" del deputato del PD Emanuele Fiano

Durissima la reazione del Partito Democratico, con il capogruppo Rosato che ha preso la parola per gridare (letteralmente) che "la parola del MoVimento 5 Stelle non vale nulla" e per chiedere alla Boldrini di sospendere la seduta per valutare se fosse il caso di rimandare la legge elettorale in Commissione, sancendo sostanzialmente la fine del patto sul modello tedesco. Immediata la replica del M5s che con Toninelli ha ammesso di aver votato a favore "di un emendamento di giustizia", che ampliava le stesse regole anche al Trentino Alto Adige, e ha poi attaccato il PD "che ha la responsabilità maggiore delle difficoltà" con cui si sta lavorando alla nuova legge, in ragione della maggioranza relativa di deputati di cui gode.

Le motivazione del sì del M5s a sostegno dell'emendamento della Biancofiore sono state spiegate dal deputato Fraccaro nel corso del suo intervento