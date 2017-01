Un 30enne americano, Andrew Hall, dello stato dell’Idaho, ha perso sette denti e ha subito ustioni di secondo grado sulla guancia dopo che la sigaretta elettronica che stava usando gli è esplosa in faccia “senza preavviso”. L’esplosione è stata così forte che ha danneggiato parte del lavandino. L’uomo ha deciso di condividere su Facebook le foto degli effetti del drammatico incidente con l’intenzione di “allertare gli altri fumatori sui rischi dell’utilizzo di e-cig”. Gli scatti arrivano direttamente dal reparto di terapia intensiva dell’ospedale dove è stato ricoverato.

“'Ieri mattina mi stavo preparando per andare a lavoro quando è accaduto questo. Fumo dalla sigaretta elettronica da oltre un anno e vi assicuro che non ho mai fatto qualcosa che non dovevo (la batteria era carica e ho sempre seguito i consigli che l’esperto mi ha dato quando l’ho comprata la), eppure mi è esplosa in faccia” ha scritto Andrew. “Oltre ai denti e le ustioni, mi sono ritrovati pezzi di plastica fin dentro alla gola” ha aggiunto.

Il 30enne americano non è il primo a subire gravi ustioni o ferite al volto causate dall’esplosione di una sigaretta elettronica. Nel mese di febbraio, un uomo del Kentucky ha subito ustioni di secondo grado alla gamba dopo che il dispositivo gli è scoppiato in tasca. Un altro in Texas ha citato in giudizio il negozio dove aveva acquistata la sua e-cig dopo aver subito lesioni simili. Un uomo di New York si è visto la lingua tagliata in due dove che la sua sigaretta elettronica gli è esplosa in bocca, mentre stava fumando. Sono almeno 66 i casi di dispositivi esplosi segnalati tra il 2015 e il 2016.