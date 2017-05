Una nuova sfida tra adolescenti sta iniziando ad allarmare alcuni genitori in Gran Bretagna dove a causa del nuovo gioco già alcuni ragazzini sarebbero finiti in ospedale con ustioni sulla pelle. La pratica è stata denunciata ai media locali da una madre preoccupata che ha raccontato di lesioni sulla figlia e alcuni ragazzini di una scuola che la ragazza frequenta in ​​Cornovaglia. La nuova prova di forza infatti consisterebbe nello spruzzarsi interi contenitori di deodorante spray su un preciso punto della pelle fino a bruciarsi.

Secondo il racconto, la sfida prevede nel tenere più a lungo possibile lo spray appoggiato direttamente su una parte del corpo, in genere le braccia nel tentativo di superarsi l'un l'altro per vedere chi riesce a sopportarlo di più. "A quanto pare c'è una nuova mania tra i ragazzi, la sfida del deodorante. Avvisare i vostri figli di non farlo perché gli causerà tanto dolore e probabilmente finiranno anche in ospedale" ha spiegato la dona come racconta il Daily Mail. La sfida sembra riproporre lo stesso meccanismo ai altri giochi pericolosi come la "sfida del sale e del ghiaccio" nel quale i ragazzini mettevano sale e ghiaccio sulla loro pelle causando una reazione simile al congelamento.