in foto: Dettaglio da "Ritroatto di Donna Franca Florio" di Giovanni Boldini

Il ritratto di "Donna Franca Florio" di Giovanni Boldini è stato venduto all'asta a una cifra record di un milione e centomila euro. L'identità dell'acquirente resta ignota, per questo il sindaco di Palermo Leoluca Orlando aveva mobilitato il web e l'opinione pubblica affinché la preziosa tela non lascia definitivamente Palermo: "C'è ancora la possibilità che il dipinto torni a Palermo" aveva dichiarato. Anche se ormai, considerato che il dipinto è stato venduto, pare impossibile che vada così. A meno che altri possibili acquirenti non rilancio un'offerta superiore del 10%. Cosa che a questo punto appare assai improbabile.

L'ignoto acquirente, infatti, ha sborsato circa 200 mila euro in più del suo precedente proprietario. Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando aveva invocato l’intervento della Regione, chiedendole di esercitare il diritto di prelazione.

Intanto l'opera resterà esposta al Vittoriano di Roma fino al 17 luglio prossimo, nell'ambito di una delle più grandi esposizioni dell'anno, dedicata all'opera del maestro Giovanni Boldini. La Parigi della Belle Époque rivive, infatti, attraverso i suoi protagonisti: donne e fanciulle di estrema bellezza e fascino sono esposte in una raccolta di oltre centocinquanta opere, provenienti dai più importanti musei d'Europa. Eppure, adesso, il prezioso dipinto è stato venduto. La casa di vendite d'arte Bonino, che si è occupata di gestire l'asta record ha dichiarato

La Procedura giudiziaria ha accordato il prestito dell’opera per l’intero periodo di mostra. Pertanto, salvo accordo diretto con l’organizzatore Arthemisia Group, l’acquirente non potrà ritirare l’opera dalla mostra prima della sua conclusione.

Entro 10 giorni a partire da ieri sarà possibile presentare un’offerta superiore del 10% per battere la concorrenza di chi si è aggiudicato la tela.