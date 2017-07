Sesso in spiaggia tra una coppietta di bagnanti: è un "grande classico" dell'estate che si è ripetuto – tra lo sconcerto comprensibile di molte persone – anche a Jesolo Lido nella giornata di ieri. In pieno giorno e alla luce sole, in un lettino in mezzo alla spiaggia, circondati da molti bambini intenti a giocare liberamente, un uomo e una donna hanno deciso di liberarsi di ogni pudore e scatenarsi con atteggiamenti inequivocabili sfociati in un rapporto sessuale completo. A ritrarre la scena è stata una bagnante, incredula, che stava usufruendo del servizio balneare e si è trovata costretta ad assistere a tutto questo. Dal canto loro, invece, i due focosi amanti sono sembrati perfettamente a loro agio nonostante fosse evidente che se avessero scelto un luogo più appartato sarebbe stato decisamente meglio.