Ha solo 11 mesi di vita ma la sua vita purtroppo è già un calvario: è talmente fragile da non poter ricevere nemmeno le carezze della mamma. È la storia del piccolo Jamie White, un bambino britannico nato con una rara sindrome, la Epidermolisi bollosa, che rende la sua pelle così fragile come le ali di una farfalla lasciandolo pieno di lividi e vesciche. Il bimbo, originario di Eccleshall, nello Staffordshire, infatti non può essere toccato in alcun modo e al minimo tocco si riempie di bolle che poi si trasformano in dolorose vesciche.

La madre di Jamie, la 32enne Katie, è costretta a trascorrere anche un'ora e mezza ogni sera per bendare le ferite e proteggerlo così da eventuali infezioni. Il bimbo inoltre deve evitare anche eventuali cuciture troppo rigide e le etichette che sfregando sul suo corpo potrebbero provocargli altre ferite. Lesioni che purtroppo sono inevitabili anche impiegando 20 minuti per cambiare il pannolino e che costringono i genitori a somministrargli antidolorifici molto pesanti come la morfina, nonostante la tenera età.

"Ho anche dovuto mettere un adesivo sul suo passeggino chiedendo alla gente di non toccarlo perché anche qualcosa di normale come il solletico può portare l'intero braccio a riempirsi di ferite" ha spiegato la donna ai media locali. Purtroppo la malattia di Jamie è incurabile anche perché rarissima visto che la sua incidenza complessiva risulta essere di 50 persone su un milione di nati, ma fortunatamente quella del piccolo è la forma meno grave.