Avete presente l'hoverboard? Quel particolare skate elettrico che sta spopolando anche nelle città italiane? Beh, è praticamente illegale. Lo ha scoperto sulla sua pelle un 24enne di Trento che – secondo quanto riportato da media locali – è stato multato dalla polizia locale in via Maccani di ben 1200 euro più il sequestro del mezzo e la decurtazione di 5 punti dalla patente.

Considerati come scooter se superano i 6 km/h.

Tutti gli hoverboard, infatti, non possono circolare su marciapiedi e spazi dedicati ai pedoni. I modelli che superano i 6 km/h, poi, sono addirittura considerati come motorini di 50 cc e quindi necessitano di targa, immatricolazione ed assicurazione, che comunque nel nostro Paese non si possono fare perché questi mezzi non sono omologati.

Considerati come pattini se sotto i 6 km/h.

Gli skate elettrici che invece non raggiungono i 6 km/h sono considerati – secondo l'articolo 190 del Codice della Strada – "acceleratori di andatura" alla stregua di tavole, pattini e monopattini. Quindi non possono circolare in strada e nemmeno sugli spazi riservati ai pedoni perché si possono creare situazioni di pericolo ed è prevista una multa da 25 a 99 euro.

I negozianti non avvisano.

Ma nel caso del malcapitato giovane di trento – che sull'hoverboard spingeva anche una carrozzina con il suo bimbo – il mezzo è stato considerato come un vero e proprio scooter. "Questi mezzi sono in vendita a poche centinaia di euro ovunque – ha detto il giovane papà all'Adige – . Eppure nessuno ti avverte che non si può utilizzare praticamente da nessuna parte. Di certo non lo avrei comprato per usarlo in casa. In molte città estere è considerato come un normale mezzo di trasporto, per andare in ufficio per esempio".

Multe salatissime.

Il conto, alla fine, è salato: mancanza di assicurazione (849 euro), certificato di circolazione (155 euro), targa (77 euro) e casco (81 euro), ma il 24enne e la sua compagna hanno annunciato ricorso al giudice di pace.

Dove si può utilizzare l'hoverboard?

Insomma, l'unico luogo in cui, per esclusione, in cui si potrebbe circolare dovrebbe essere la banchina, ovvero quella zona compresa tra il margine della carreggiata e il marciapiede.