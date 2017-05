E’ scappata di casa per raggiungere il suo fidanzato nelle prime ore di Domenica mattina. In ciabatte e pigiama, ha percorso in circa un’ora i tre chilometri che separano San Épain e Noyant-de-Touraine, nel dipartimento di Indre e Loira, nel cuore della Francia, prima di essere trovata e riportata dai suoi nonni. La protagonista di questa storia è una bambina di quattro anni.

Secondo quanto scrivono i media francesi, la piccola sarebbe fuggita dalla casa dei nonni quando erano circa le sei del mattino col chiaro obiettivo di raggiungere il suo fidanzatino. I suoi cari non si sono accorti di nulla. Intorno alle 7 è stata notata da una donna che era appena uscita da una nightclub. Dopo aver fermato la bimba, ha subito chiamato la polizia. Gli agenti sono arrivati immediatamente sul posto per accertarsi di cosa fosse accaduto: la giovinetta ha spiegato loro i motivi di quella sua uscita. Per il suo bene, è stata subito riportata a casa dei nonni. Un po’ impaurita, la giovanissima innamorata sta bene. E ciò che è ancora più importante, ha ritrovato il suo fidanzatino: il giorno dopo nella scuola materna di Noyant –de-Touraine!