Dall’inizio dell’anno per i consumatori domestici e le piccole imprese c’è la possibilità di avere uno sconto sulla bolletta elettrica che può arrivare fino al 20%. Dal primo gennaio è infatti sul mercato “Tutela Simile”, tariffa che ha l’obiettivo di traghettare verso il mercato libero i 20 milioni di consumatori che finora hanno mantenuto la “maggior tutela”, ovvero quella definita ogni tre mesi dall’Autorità per l’energia. Nel luglio del 2018 sarà definitivamente disattivato questo meccanismo dei prezzi, che finora ha garantito bollette calmierate alla grande maggioranza delle famiglie.

Tutela Simile.

Il contratto a “tutela simile” si può stipulare solo via web (www.portalesi mile.it) e dura 12 mesi Alla scadenza si potrà scegliere se rimanere con lo stesso fornitore, cambiarlo o rientrare in maggior tutela fin quando sarà possibile. La sua funzione è studiata dall’Autorità per aiutare i consumatori ad acquisire le informazioni giuste per riuscire a comprendere le varie offerte in materia di Energia. Si basa sul mercato libero, ma le condizioni sono standardizzate, stabilite dall’Autorità per tutti i venditori interessati, con il prezzo della Maggior tutela, scontato di un bonus una tantum (pubblicato sul sito) che viene applicato nella prima bolletta a scalare.

Chi può aderire.

Possono aderire volontariamente tutti i consumatori domestici e non domestici già serviti in Maggior Tutela, e quelli aventi diritto alla Maggior Tutela nel caso di nuove attivazioni o volture. Ne hanno quindi diritto famiglie e piccole imprese che ancora non hanno scelto un fornitore del Mercato libero o chi vuole cambiare utenza richiedendo una voltura (nel caso di contatore attivo) o una nuova attivazione (contatore non attivo).

Come aderire.

Il cliente può aderire alla Tutela Simile dall’ 1 gennaio 2017 fino al 30 giugno 2018 e il contratto avrà una durata massima di 12 mesi. Basta collegarsi a portaletutelasimile.it dichiarando di essere cliente domestico o cliente non domestico. A seconda della tipologia, è possibile visualizzare: chi sono i venditori abilitati alla Tutela Simile l’importo in euro del Bonus proposto; la disponibilità numerica per aderire all’offerta. L’elenco è ordinato per importo decrescente del Bonus. Aderendo a una delle offerte, il cliente riceve un Codice di Prenotazione che gli riserva per 15 giorni la possibilità di concludere il contratto col venditore prescelto.