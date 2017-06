Nel giorno in cui l'affluenza al voto in Francia ha segnato uno dei suoi punti più bassi (56,6%), Emmanuel Macron ha fatto l'en plein: dopo aver conquistato l'Eliseo si porta a casa anche l'Assemblée National. Con la maggioranza assoluta ottenuta in Parlamento, il neo presidente potrà ora mettere in pratica il suo programma di riforme, da quella del diritto del lavoro a quella delle pensioni.

Secondo i risultati del secondo turno delle elezioni legislative, “La République en marche” (Lrem) – il partito di Macron – avrà 360 deputati alla Camera. Un numero inferiore a quello preannunciato dai sondaggi (oltre 400) ma ben superiore alla soglia della maggioranza assoluta (289 sui 577 seggi dell'Assemblée Nationale). I Républicains (centrodestra) ne conquisterebbero circa 125, il Partito socialista appena 49 (il segretario generale Jean-Christophe Cambadélis, ha già annunciato le dimissioni. "Malgrado un'astensione allarmante, il trionfo di Emmanuel Macron è incontestabile" ha detto Cambadélis, riconoscendo "la sconfitta della sinistra") la sinistra della France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon meno di 30.

Mentre l’estrema destra del Front National di Marine Le Pen non riesce a conquistare neppure i 15 deputati necessari per formare un gruppo parlamentare, ma entra comunque in Parlamento insieme con il compagno, Louis Aliot (7 i seggi ottenuti). La leader di FN ha puntato il dito contro il sistema elettorale a doppio turno: "Questo processo è profondamente antidemocratico. Noi al ballottaggio delle presidenziali abbiamo raccolto 6 milioni di elettori, ed oggi abbiamo così pochi deputati. E' vitale per la democrazia che si introduca il metodo proporzionale". "Macron ha fatto precipitare il Paese nell'indifferenza", ha aggiunto riferendosi al diffuso astensionismo.

I francesi hanno espresso una "maggioranza chiara, stabile e coerente, per realizzare le grandi priorità del contratto concluso tra Emmanuel Macron e i francesi": sono state le parole della presidente di En Marche!, Catherine Barbaroux, nella dichiarazione solenne dal quartier generale del partito a Parigi. Questo risultato "è una chance per la Francia", ha aggiunto. Barbaroux ha elogiato la "determinazione e alla mobilitazione" delle "migliaia di marcheurs, di volontari, cittadini", che hanno reso possibile la vittoria. Una vittoria, ha aggiunto, che permetterà, tra l'altro, di realizzare le riforme necessarie per "sbloccare l'economia", "creare nuove solidarietà" e "proteggere i francesi", a cominciare dai "più vulnerabili".