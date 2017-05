I fuochi d’artificio che erano attesi durante la tappa, sono invece arrivati nel post gara grazie alle dichiarazioni dei protagonisti. A trionfare nel 18° tracciato del Giro d’Italia 2017, è stato Tejay Van Garderen della Bmc che si è imposto sul traguardo della Moena-Ortisei di 137 chilometri battendo in una finale a due Mikel Landa. Una vittoria che non ha influito sulla classifica generale con il leader Tom Dumoulin che è arrivato sul traguardo, insieme agli inseguitori Nairo Quintana e Vincenzo Nibali.

La maglia rosa però ha dimostrato di non gradire l’atteggiamento del colombiano e dell’italiano che si sarebbero preoccupati solo di studiare le sue mosse, incapaci di attaccarlo con un atteggiamento troppo attendista. Queste le parole di Dumoulin ai microfoni di Rai Sport: "E' stata una buona giornata, sono contento di non aver perso da Nibali e Quintana. Non ho capito la loro tattica, si sono concentrati su di me, mentre altri guadagnavano terreno. Non ho capito perché non hanno collaborato. Oggi mi sentivo forte, loro si sono talmente focalizzati su di me che stavano per perdere il podio. Hanno perso quasi un minuto da Pinot e potrebbero perdere ancora il podio di Milano".

Parole che hanno provocato la reazione, anche un po’ stizzita di Nibali che ha replicato: "Dumoulin? Me ne frego di quello che dice, ma io non sono mai stato così spavaldo: anche lui potrebbe perdere il podio. Deve imparare a tenere i piedi per terra. Oggi è stato fortunato. La tattica nostra e della Movistar era quella giusta: abbiamo mandato avanti i nostri compagni per poi attaccare, ma lui è stato bravo a chiudere sul Gardena. Bisogna tentate, tentare. Fino ad ora Tom è stato il più forte, è stato bravo e non sarà semplice spostarlo da dove è. Fra noi non ci sono problemi, poi in corsa guardiamo a noi stessi". Tutto lascia presagire un finale di Giro incandescente.