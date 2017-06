Gli italiani che si avvicinano all’età della pensione vedono accrescere il desiderio di trasferirsi all’estero per poter mantenere uno stile di vita simile a quello attuale, e trovare un ambiente e servizi più adatti alla terza età, senza trascurare la possibilità di fare nuove esperienze. Una prospettiva che accomuna il 64% degli italiani. È il quadro che emerge dall’Osservatorio di Reale Mutua dedicato al welfare. Più della metà degli italiani futuri pensionati (55%), infatti, teme che l’assegno mensile non sarà sufficiente a mantenere un tenore di vita adeguato una volta usciti dal mondo del lavoro, e un ulteriore 26% vede molta incertezza all’orizzonte. Fra le principali paure quella di non poter sostenere le spese mediche di cui si potrebbe aver bisogno andando in là con l’avanzare degli anni e gli inevitabili acciacchi del tempo (45%), o persino cadere in povertà assoluta (33%), non riuscire a dare sostegno economico a figli e nipoti (32%) e dover gravare economicamente sulla famiglia anche per le necessità quotidiane (26%). Al di là di quello potrebbe sembra un pessimismo marcato, sono anche le difficoltà del presente che portano i pensionati del futuro a guardare con qualche ombra agli anni che verranno, a partire dal timore di inconvenienti e spese straordinarie, che costringano a metter mano al portafoglio anzitempo (45%) o una generale difficoltà a risparmiare per la vecchiaia (41%). Impensieriscono anche la precarietà del lavoro (38%) e dell’attuale scenario economico (44%) e normativo (36%).

La previdenza complementare sembra la misura di welfare più gettonata da integrare alla pensione per prepararsi al meglio alla vecchiaia: il 55 per cento degli intervistati la gradisce. Di questi il 52% punta ad un fondo pensione, il 37% con un piano individuale di risparmio e il restante 11% stipulerebbe una polizza assicurativa. Ciò che conta, dicono gli italiani, è pensarci per tempo, fin da giovani (33%) o da quando si inizia la propria carriera lavorativa (38%).Solo un italiano su tre (34%), invece, investirebbe i propri soldi nel mattone. Un dato che forse stupisce se si pensa che nel nostro Paese la casa è da sempre considerata un bene prezioso in tempi difficili. Per il 25% infine la soluzione è tenere i soldi sul proprio conto corrente, mentre per una quota analoga la soluzione è investire i propri risparmi sul mercato finanziario.