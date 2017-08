Una vita trascorsa insieme, sin da quando erano ragazzini. Si sono sposati quando avevano poco più di 18 anni e hanno vissuto tutta la vita in simbiosi, per 56 anni. Pieni d'entusiasmo si sono giurati amore eterno, promettendosi che si sarebbero presi cura l'uno dell'altro per sempre. Qualcosa però sembra non essere andato secondo i propositi di allora. Dopo 56 anni di matrimonio, la 74enne Karen Allen è morta nel letto di casa sua, in Tampa, Florida, in stato di denutrizione estrema, abbandonata da ormai almeno tre settimane. L'autopsia ha rivelato che la donna è deceduta in seguito a una tromboembolia polmonare ed è stata ritrovata completamente disidratata e con 3 ferite al collo. Il marito, il 75enne Harold Allen, non ha fatto nulla per salvarle la vita. Mentre lui si sottoponeva regolarmente a controlli sanitari, la moglie non effettuava visite mediche da almeno cinque anni, nonostante non fosse in buone condizioni di salute.

Negli ultimi tempi, inoltre, quando ormai la situazione stava precipitando, si è solamente occupato di assistere inerte agli eventi che colpivano la moglie: solo il 6 gennaio scorso, quando Karen è morta, ha chiamato la polizia per comunicarne il decesso, una morte sopravvenuta soprattutto a causa dell'estrema incuria. Un comportamento incomprensibile, quello di Allen, che lunedì scorso è stato infatti incriminato per omicidio colposo. A sette mesi di distanza da quell'assurda morte, la storia presenta ancora moltissimi lati oscuri. La coppia, infatti, non versava in uno stato di indigenza, ma anzi non aveva alcun problema economico che potesse metterla in condizione di dover rinunciare a cure mediche e cibo. Nonostante questo, però, la donna è morta in stato di estrema denutrizione, ciò significa che già prima del decesso era stata completamente abbandonata a se stessa, senza né acqua né cibo. Agli investigatori Harold ha raccontato che la moglie aveva mangiato il giorno prima della sua morte, ma l'autopsia ha rivelato invece che non c'era nulla nello stomaco della donna che potesse indicare che avesse mangiato prima di morire.