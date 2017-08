Sbaglia volo e si ritrova per errore a Las Vegas. La disavventura è stata raccontata dal Daily Mail, e ha come protagonista un uomo d'affari di 29 anni, che dopo un viaggio per lavoro in Germania a Colonia sarebbe dovuto rientrare in Inghilterra dalla sua famiglia. Convinto di aver preso un aereo diretto all'aeroporto di Stansted si è addormentato. Ma dopo un'ora si è reso conto di non essere sulla rotta per l'Essex, e di aver superato la Gran Bretagna, e ha immediatamente cercato di mettersi in contatto con la moglie Monique, al settimo mese di gravidanza, mandandole un sms su Whatsapp, dopo aver pagato 12 euro per avere accesso al wifi.

Il personale della compagnia Eurowings che ha controllato per tre volte il suo biglietto non si è accorta dell'errore: e così l'uomo ha indossato le cuffie e si è addormentato a bordo della cabina. "Quando sono salito mi sembrava che l'aereo fosse molto grande per un volo così breve, ma non me ne sono preoccupato"- ha raccontato Samuel Jankowsky, broker finanziario e protagonista dell'insolita vicenda.

La moglie Monique, di 25 anni, ha subito chiamato la compagnia aerea per sporgere reclamo per l'inefficienza del personale, di cui secondo lei il marito è stato vittima. L'arrivo negli Stati Uniti è stato poi turbolento: in aeroporto, il McCarran di Las Vegas, Jankowsky è stato trattenuto perché sprovvisto dei documenti per entrare in territorio americano. "Mi hanno trattato come un criminale", ha raccontato. Ma le autorità locali hanno spiegato di aver applicato le stesse procedure previste per qialsiasi cittadino che viaggia senza un visto. Il volo da Colonia a Londra gli era costato appena 120 euro. Ma per questo imprevisto il giovane ha dovuto sborsare di tasca sua ben 878 euro, per pagare il volo di ritorno, vitto e alloggio.