Aveva solo 16 anni quando pianificò l'omicidio dei genitori insieme al fidanzato 18enne. Come nel caso di Novi Ligure, che vide la coppia di fidanzatini ‘diabolici' Erika e Omar consumare la strage della famiglia Nardi, da cui si salvò solo il padre, anche ad Ancona, il 7 novembre 2015 andò in scena lo stesso copione. Antonio Tagliata si presentò in casa dei coniugi Fabio Giacconi e Roberta Pierini in via Crivelli e fece fuoco prima contro la madre della giovane e poi contro il marito, maresciallo dell'Aeronautica. Ferito gravemente, l'uomo fu trasportato in ospedale dove morì dopo settimane di agonia. Il movente? I genitori della ragazza non approvavano quella relazione ossessiva e da tempo impedivano alla ragazza di vedere Tagliata. Per questo oggi l'allora 16enne sconta una condanna a 18 anni ondanna a 18 anni nel carcere minorile di Nisida. Tornerà libera a 35 anni, quando il suo Antonio starà scontando la sua condanna a 20 anni di carcere.

Tutto cominciò quattro mesi prima di quel fatale 7 novembre. I due giovani iniziarono una relazione che era tutt'altro che disapprovata dalla famiglia. La ragazza aveva trascorso addirittura venti giorni a casa del fidanzatino, con il benestare dei suoi. Ma dopo il rientro la situazione si sera fatta pesante, probabilmente a causa della richiesta di trascorrere molto tempo in casa di lui e per la natura morbosa di quel legame. I due giovani vengono divisi e contro Antonio spunta anche una diffida. È in questi mesi che matura il piano omicida. I due si incontrarono all'ingresso del palazzo la mattina del 7 novembre, poi salgono insieme. C'è già molta tensione tra il coniugi e quel ragazzo dai modi aggressivi e il carattere fragile, ma i due lo fanno ugualmente entrare per un chiarimento.

L'ennesimo. "Spara, spara" gli urla lei, incitandolo, mentre il giovane colpisce con due proiettili sua madre Roberta. Una vera esecuzione a cui il capofamiglia non riesce a sottrarsi anche se prova a fuggire ma il suo aguzzino lo rincorre in terrazza e lo colpisce con tre proiettili di cui uno alla nuca. Dopo aver sparato i due fidanzati si allontanano dall'abitazione insieme: una fuga interrotta poco dopo dai carabinieri alla stazione di Falconara. Dal momento in cui vengono fermati i due cominciano a rimpallarsi accuse e responsabilità: la ragazza accusava il fidanzato di aver fatto tutto da solo, lui di essere stato istigato da lei. Un solo elemento sembra certo: la premeditazione. Sin dalle prime ricostruzioni la presenza dell'arma e dei ben due caricatori di riserva di cui il ragazzo era munito appaiono un chiaro segno dell'intenzione di uccidere. Il successivo processo vede condannata prima la minore, che viene accusata e poi condannata per complicità in omicidio. Benché ancora minorenne le viene riconosciuta la lucida consapevolezza della situazione e la condivisione dell'intento di uccidere. A un anno dai fatti anche Antonio Tagliata è stato condannato a venti anni di carcere.