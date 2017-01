"Ho dovuto lottare molto. Ormai quasi non dormo più. La mia ansia è terribile. Ho cercato di suicidarmi più di 30 volte e non riesco più ad ascoltare la musica country", è il drammatico racconto della 23enne Lauren Kavanaugh, una ragazza statunitense maltrattata e segregata in casa da piccola dai genitori per oltre sei anni. Rinchiusa in un stanzino di casa giorno e notte con poco cibo e senza nessuna cura igienica, quando il suo caso fu scoperto era diventata uno scheletro umano. Un calvario durato circa sei anni, da quando aveva due anni e fino agli otto anni, che oltre a danni fisici e alle cicatrici sul copro le ha lasciato danni ancora più evidenti nella psiche.

La ragazza ancora oggi non riesce più ad ascoltare musica country, la stessa che i suoi genitori mettevano a tutto volume per non fare sentire le sue urla. "A volte ho dei flashback terribili sul mio passato, la mia infanzia" ha spiegato la 23enne, aggiungendo che questi momenti sono acuiti da particolari situazioni come appunto ascoltare musica country o ritrovarsi in un posto buio. "Quando sono in alcune situazioni mi torna tutto alla mente ed è terribile" ha spiegato la ragazza raccontato anche di abusi sessuali messi in atto dal patrigno e dagli amici di famiglia senza che la madre dicesse nulla. I genitori son stati condannati all'ergastolo ma potrebbero beneficiare della libertà vigilata già a partire dal 2031