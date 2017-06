Il ministero della Salute ha annunciato il richiamo delle bottiglie di Coca-Cola da 1,5 litri appartenenti al lotto L170329863M con scadenza 28/09/2017 per “il rischio di presenza di allergeni” non dichiarati. La bevanda analcolica sottoposto a richiamo è stato prodotto da Coca Cola HBC Italia srlcon sede dello stabilimento a Marcianise (CE). Nella nota si legge che il ritiro è stato motivato da una “non conformità di produzione. Il contenuto della bottiglia ha un sapore molto sgradevole, un aspetto molto denso e livelli concentrati di caffeina, acido fosforico e solfiti“. Come accade in questi casi, Giovanni D'Agata, presidente dello associazione per la sicurezza alimentare in Italia, “Sportello dei Diritti”, invita i consumatori che fossero in possesso di una o più bottiglie appartenenti al lotto sottoposto a richiamo, a restituirle al punto vendita in cui sono state acquistate. L’avviso di richiamo del lotto è stato pubblicato sul nuovo portale dedicato alle allerta alimentari del Ministero della salute.

Questo il comunicato