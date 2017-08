Tu vuò fa l'americano. È quanto si è messo in testa il Real Bosco di Capodimonte che lancia la divertente (e utile) iniziativa: “Racconta la tua storia al Bosco di Capodimonte”. In pratica, come succede da anni nel famosissimo parco newyorchese di Central Park, da oggi sarà possibile adottare una panchina, un albero o una fontanella e in cambio ricevere vantaggi fiscali e una targhetta personalizzata.

Con una donazione minima di 500 euro, infatti, a favore di Amici di Capodimonte onlus, si potrà regalare una panchina, un albero, una fontanella con una targhetta personalizzata contenente un testo di 70 caratteri. Tradizione questa già molto diffusa nel mondo anglossassone, che punta a migliorare la cura e la fruibilità del bosco di Capodimonte, luogo amato da tutti i napoletani e non solo.

La collocazione della propria targhetta sarà condivisa con la direzione del museo, che deciderà anche l'ubicazione delle panchine in base alle esigenze del bosco. La donazione potrà servire sia ad acquistare una nuova panchina che sostituisca o si aggiunga alle precedenti, sia ad impiantare un nuovo albero, magari in occasione di una nascita – scelto tra Camelia, Leccio, Magnolia o Lagerstroemia Indica – o a conservare meglio quelli esistenti.

Come Central Park a New York.

L'idea del Museo di Capodimonte ha un precedente illustre nell'iniziativa Adopting a bench (adotta una panchina) del Central Park a New York, con una tariffa di 7.500 dollari (poco meno di 6mila euro). Una tradizione simile si trova anche nei parchi londinesi attenti ai loro assidui frequentatori che spesso amano a tal punto i luoghi, da diventarne poi benefattori. Il direttore francese di Capodimonte, Sylvain Bellenger ha dichiarato

Con questa iniziativa vogliamo rendere visibile quel legame sentimentale tra il Bosco e il suo pubblico e rafforzare ancora di più quel senso di appartenza del Real Bosco di Capodimonte, giardino storico e grande polmone verde della città di Napoli, frequentato e amato da un numero sempre crescente di famiglie, bambini e tanti sportivi che lo hanno eletto come luogo ideale per trascorrere il loro tempo libero.

Vantaggi fiscali per chi adotta una panchina.

Chi vuole, dunque, può aderire all'iniziativa inviando una mail a segreteria@amicidicapodimonte.org, allegando la scheda di adesione compilata e la ricevuta del bonifico effettuato di una somma minima di 500,00 euro a favore di Amici di Capodimonte onlus. In cambio avrà una targhetta personalizzata e potrà godere dei seguenti benefici fiscali: totale deducibilità per le erogazioni liberali effettuate da soggetti titolari di reddito di impresa, mentre per le persone fisiche è prevista la detraibilità dall’Irpef nella misura del 26%.