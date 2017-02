Quando si lasciano i cani scorrazzare liberamente in giardino o nei parchi spesso si presentano con le cose più disparate, dai bastoni alle ossa passando per piccoli oggetti ritrovati a terra, ma quello che si è ritrovato in casa il proprietario di Pandora, questo il nome dell'animale, ha dell'incredibile. Il cane stava giocando fuori dall'abitazione di San Paolo, in Brasile, quando il proprietario, il brasiliano Lucas Alves Magalhães, lo ha chiamato in casa notando subito qualcosa di strano in lui. "Nei primi attimi non riuscivo a capire cosa avesse di strano, ma quando ha alzato la testa sono quasi morto dal ridere" ha raccontato l'uomo a The Dodo.

In effetti Pandora mostrava uno strano sorriso smagliante frutto di una dentiera trovata mentre giocava nel suo cortile. Dopo la sonora risata e dopo aver scattato qualche foto col cellulare pubblicate online, al padrone dell'animale non è rimasto che estrarre la protesi dentaria dalla bocca del cane e gettarla. "Prima di me in questa casa abitava una coppia di anziani e penso che probabilmente la dentiera fosse la loro" ha spiegato Lucas Alves, concludendo: "Probabilmente l'hanno cambiata seppellendo o gettando quella vecchia nel giardino. Non c'è altra spiegazione, perché so che non è la nostra".