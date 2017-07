Un bambino di 5 anni sta combattendo la sua battaglia più importante, quella per riuscire a sopravvivere dopo aver contratto lo stesso ceppo di E Coli che pochi giorni fa ha provocato la morte della sorellina. Kade e Kallan Maresh, da Wright (Minnesota), si sono ammalati il nove luglio scorso dopo essere entrati casualmente in contatto con il batterio che, nel giro di pochi giorni, ha causato loro un'infezione renale acuta. La piccola Kallan è morta dopo pochi giorni, quando la malattia ha attaccato anche il suo sistema neurologico: "Cuore, cervello e reni sono stati distrutti dal batterio", hanno raccontato il padre e la madre Joseph e Tyffani Mares.

Kade, invece, sta ancora combattendo: "Le tossine non hanno raggiunto il suo sistema neurologico ma hanno danneggiato entrambi i reni costringendolo a subire una prima trasfusione di sangue. Il suo recupero, comunque vada, sarà molto lungo e la nostra speranza è che il batterio non raggiunga il cervello". I funzionari della sanità statale stanno indagando nel tentativo di risalire alla fonte del batterio E. coli, che può causare una complicazione chiamata sindrome uremica emolitica (HUS). Non è escluso che i piccoli possano essersi ammalati dopo aver fatto visita a uno zoo, visto che l'E. Coli si trova prevalentemente in ambienti non igienicamente perfetti, specialmente dove può capitare di entrare a contatto con degli escrementi.